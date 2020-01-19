В списке богатейших людей мира по версии Forbes сменился лидер

19 января 2020 08:59 (UTC+04:00)

Самым богатым человеком мира по версии Forbes стал директор французской группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Ранее первую строчку списка занимал глава Amazon Джефф Безос, но Арно опередил его после того, как акции LVMH подорожали на 0,7%, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как отмечается, доход 70-летнего Арно составил 117 миллиардов долларов, что на семь миллиардов долларов выше, чем у основателя компании Microsoft Билла Гейтса, который находится на третьей строчке.

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