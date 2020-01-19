Помпео и Эрдоган покинули конференцию по Ливии

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покинули международную конференцию по урегулированию в Ливии в Берлине в воскресенье вечером, сообщает издание Focus, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как стало известно агентству dpa, Эрдоган покинул ведомство канцлера в Берлине со своей делегацией. Не ожидается, что он вернется на встречу. По словам участников конференции, турецкая сторона сыграла конструктивную роль в ходе переговоров.

Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.

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