ЕС призвал стороны конфликта в Йемене к взаимодействию с ООН

20 января 2020 02:58 (UTC+04:00)

Европейский союз призвал все стороны конфликта в Йемене проявлять сдержанность и взаимодействовать со спецпосланником генсека ООН после обстрела лагеря йеменской армии "аль-Майль" в провинции Мариб, говорится в заявлении представителя европейской внешнеполитической службы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее сообщал телеканал Belqees TV со ссылкой на медицинский источник, при ракетном обстреле лагеря йеменской армии "аль-Майль" в провинции Мариб на северо-востоке страны погибло по меньшей мере 80 человек. Как сообщил военный источник телеканала, обстрел был произведен при помощи баллистической ракеты и беспилотника. Йеменская армия обвинила в обстреле мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов).

"Этот акт угрожает продолжающейся военной деэскалации и подрывает процесс под руководством ООН в стране. Все стороны должны проявлять сдержанность и конструктивно взаимодействовать с спецпосланником генсека ООН для прекращения конфликта. У Йемена есть возможность для достижения мира, которую нельзя упускать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Евросоюз "продолжит оказывать поддержку ООН в достижении" мира в Йемене.

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