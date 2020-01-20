Ученые впервые отследили волны энергии у рождающейся звезды

Астрономам впервые удалось зафиксировать волну энергии, которая движется от формирующейся массивной звезды. Это подтверждает гипотезу о том, что вокруг таких протозвезд существуют сложные структуры плотного вещества, за счет которого они увеличивают свою массу. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Astronomy, кратко об этом пишет пресс-служба Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки), передет Trend со ссылкой на ТАСС.

Массивные звезды, которые тяжелее Солнца как минимум в восемь раз, встречаются относительно редко. Ученые до сих пор не знают, как такие звезды набирают свою массу.

Одна из современных гипотез состоит в том, что молодые массивные звезды растут благодаря тому, что увеличивают свою массу за счет притока материи из окружающей среды. Фрагменты вещества падают на звезду и сопровождаются яркими вспышками, зарегистрировать которые астрономы смогли всего несколько раз. При этом ранее ученые отслеживали только последствия вспышек, а не движение "волны энергии".

Астрономы под руководством Росса Бёрнса из Японской национальной астрономической обсерватории впервые в истории проследили за тем, как волна энергии двигались к массивной протозвезде G358-MM1 через окружающее вещество. Этот объект в восемь раз тяжелее Солнца и находится на расстоянии примерно в 22 тыс. световых лет от Земли.

Эта работа не только дала ученым явное подтверждение того, что массивные протозвезды растут за счет эпизодического поглощения окружающего вещества, но и позволили апробировать новый инструмент исследования окрестностей таких объектов. Он позволяет видеть детали чрезвычайно малого размера на далеких расстояниях. Для этого астрономы проводили наблюдения с помощью нескольких телескопов, установленных на территории Австралии и в Южной Африке.

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