Гутерреш проинформирует Совбез ООН об итогах конференции по Ливии

Генсек ООН Антониу Гутерреш проинформирует Совбез организации об итогах международной конференции по Ливии в Берлине, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы ожидаем, что генсек проинформирует Совбез по запросу членов совета завтра или в среду. Вероятно, это будут закрытые консультации", - сказал Дюжаррик.

Переговоры по Ливии прошли с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

По итогам конференции был принят документ. Лидеры стран-участниц подтвердили приверженность невмешательству в конфликт и внутренние дела Ливии, параллельно отметив ведущую роль ООН в урегулировании конфликта в стране. Участники конференции заявили о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, которое было введено ранее решением Совета безопасности ООН, и призвали всех акторов не предпринимать действия, идущие вразрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников. Для нарушителей как оружейного эмбарго, так и режима прекращения огня участники конференции обещают санкции, которые должен вводить СБ ООН.

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