ВОЗ созывает экстренное заседание из-за нового коронавируса

21 января 2020 00:11 (UTC+04:00)

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет в среду экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Сообщение об этом было опубликовано в понедельник в Twitter организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейрус созовет заседание чрезвычайного комитета по новому коронавирусу 2019-nCoV в соответствии с международными медико-санитарными нормами. Заседание комитета пройдет в среду, 22 января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задачей комитета будет установить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Он также займется выработкой рекомендаций по борьбе с вирусом.

31 декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

Число больных, заразившихся коронавирусом в Китае, по последним данным, составляет 217 человек. Число зараженных в городе Ухань, где произошла вспышка, составляет 198 человек, из них трое умерли. По одному подтвержденному случаю заражения зафиксировано в Южной Корее, Таиланде и Японии.

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