Пользователи в ряде стран мира сообщают о сбое в работе платежной системы Visa

21 января 2020 06:31 (UTC+04:00)

Проблемы в работе платежной системы Visa наблюдаются во вторник в некоторых странах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе системы жалуются в США и Европе, в особенности в Германии, Великобритании, Австрии и Болгарии.

По данным сервиса, пользователи испытывают проблемы с проведением платежа (83% сообщивших о неполадках), у 8% возникают трудности при работе с банкоматом, еще у 8% не работает сайт.

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