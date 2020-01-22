Глава ВТО оценил первый этап торговой сделки США и Китая

22 января 2020 21:10 (UTC+04:00)

Первый этап договоренности по торговле США и Китая - это значительный шаг, который поможет сократить торговую напряженность между ними, сказал РИА Новости, как передает Trend, глава ВТО Роберто Азеведо в кулуарах Всемирного экономического форума.

США и Китай ранее в январе подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. В рамках сделки Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов.

"Это по меньшей мере прогресс в смысле снижения напряжённости между двумя сторонами... Однако это первый шаг. Любое путешествие начинается с маленького шага. А это не было маленьким шагом, это был вполне значительный шаг. И я надеюсь, что это поможет сократить напряженность, потому что это то, что нам нужно сейчас", - сказал он.

Документ в Вашингтоне был подписан президентом США Дональдом Трампом и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Зеленский встретится в Помпео в конце января
Другие страны 21:42
Дональд Трамп заявил о несправедливом отношении ВТО к США
США 17:41
Дональд Трамп рассчитывает заключить торговую сделку с Евросоюзом до выборов
США 17:10
Госсекретарь США совершит визит в Беларусь
Беларусь 16:31
Дональд Трамп: импорт Китая из США в скором времени составит $250 млрд
США 16:24
Сократился экспорт химикатов из Турции в Китай
Бизнес 14:56
Лента новостей
Защита Ассанжа подаст иск против Эквадора в комиссию при ОАГ
В мире 22:08
В Азербайджане внесены изменения в правилах продажи билетов на поезда
Общество 21:55
Зеленский встретится в Помпео в конце января
Другие страны 21:42
В Идлибе боевики трижды атаковали сирийских военных
Арабские страны 21:21
Обнародован размер средств, сэкономленных на транспортировке газа на остров Киш в Иране
Экономика 20:52
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии (ФОТО)
Политика 20:33
В Азербайджане начинается изучение общественного мнения по поводу школьной униформы
Общество 20:21
Австралийский музыковед представит композиции Эртогрула Джавида в новой аранжировке
Культура 20:13
В прошлом году в Азербайджан на постоянное место жительства переехал 1861 человек
Общество 19:58