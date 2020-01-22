Защита Ассанжа подаст иск против Эквадора в комиссию при ОАГ

22 января 2020 22:08 (UTC+04:00)

Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подает иск против правительства Эквадора в Межамериканскую комиссию по правам человека при Организации американских государств (ОАГ), сообщил РИА Новости, как передает Trend, его адвокат Карлос Поведа.

"Мы уже подаем иск против эквадорского правительства в Межамериканский суд по правам человека по делу Ассанжа, мы подаем его в связи с нарушением (государством - ред.) обязательств по (предоставлению) права на убежище и международной защите Ассанжа, несмотря на то, что он является гражданином Эквадора, а также в связи с нарушением его прав человека", - заявил Поведа.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.

Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Адвокаты Ассанжа заявили, что им не дают встречаться с подзащитным
Европа 14 января 01:14
Президент Мексики выразил надежду на освобождение Ассанжа
Другие страны 4 января 02:16
Суд в Лондоне определил порядок слушаний по экстрадиции Ассанжа
Европа 19 декабря 2019 16:07
Ассанж даст показания испанскому суду по делу о прослушке в посольстве
Европа 14 декабря 2019 11:28
В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа
Европа 19 ноября 2019 17:34
Отец Ассанжа заявил, что его сыну в тюрьме грозит смерть
В мире 9 ноября 2019 08:22
Лента новостей
Британский парламент утвердил законопроект о Brexit
Европа 23:19
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Швейцарии Симонетты Соммаруги (ФОТО)
Политика 23:02
Полиция применила водометы и слезоточивый газ против демонстрантов в центре Бейрута
Арабские страны 22:35
В Азербайджане внесены изменения в правилах продажи билетов на поезда
Общество 21:55
Зеленский встретится в Помпео в конце января
Другие страны 21:42
В Идлибе боевики трижды атаковали сирийских военных
Арабские страны 21:21
Глава ВТО оценил первый этап торговой сделки США и Китая
В мире 21:10
Обнародован размер средств, сэкономленных на транспортировке газа на остров Киш в Иране
Экономика 20:52
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии (ФОТО)
Политика 20:33