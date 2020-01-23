Первое испытание нового Boeing-777X перенесли на 24 января

23 января 2020 09:07 (UTC+04:00)

Американская компания Boeing отложила до 24 января проведение первого тестового полета нового самолета модели 777X, который был запланирован на четверг, из-за погодных условий. Об этом в среду сообщила компания на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы откладываем первый полет 777X, который был запланирован на завтра, из-за погоды. В данный момент команда оценивает возможность совершить полет 24 января", - говорится в сообщении компании.

В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя. Изначально он планировался на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 году.

В марте прошлого года телеканал CNN сообщил о первой презентации новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing-777X - самого длинного пассажирского самолета в мире. По информации телекомпании, новая модель также должна стать самым крупным в мире пассажирским воздушным судном с двумя двигателями.

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