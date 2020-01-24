В работе сервисов Google произошел сбой

24 января 2020 00:30 (UTC+04:00)

Проблемы в работе сервисов американской компании Google наблюдаются в ряде стран мира в четверг. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google, видеохостинга YouTube, а также почтового сервиса Gmail.

Около 65% пожаловавшихся на проблемы пользователей основного сайта Google не могут войти в свою учетную запись, а у 34% не работает сам поисковый сервис. У большинства сообщивших о сбоях на YouTube не проигрываются видеоролики. Пользователи Gmail в основном испытывают сложности с входом в аккаунт.

Жалобы на неполадки поступают от пользователей из США, стран Европы и Латинской Америки.

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