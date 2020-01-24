Объявлен состав актеров фильма "Миссия невыполнима 7"

24 января 2020 08:55 (UTC+04:00)

Официально объявлен состав актеров седьмой части франшизы "Миссия невыполнима". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает Independent.

В роли агента Итана Ханта вновь выступит Том Круз. Также в фильме примет участие Саймон Пегг, который в четвертый раз сыграет персонажа по имени Бенджи Данн.

На роль шпионки Ильзы Фауст снова назначена Ребекка Фергюссон.

Будет в фильме и много новичков: Николас Холт, Хэйли Этвелл, Пом Клементьефф.

Режиссером седьмой, а также уже запланированной восьмой части станет Кристофер Маккуорри.

Премьера "Миссия невыполнима 7" намечена на 22 июля 2021 года.

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