Астероид диаметром до одного километра летит к Земле

Астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров в феврале пролетит вблизи Земли. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает НАСА.

По данным американского агентства, астероид подойдет к Земле на минимальное расстояние 15 февраля. Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны.

Астероид 163373 открыт 23 октября 1995 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли, поэтому они относятся к потенциально опасным. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2075 году.

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