В работе Facebook произошел сбой

25 января 2020 20:50 (UTC+04:00)

Пользователи Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе соцсети, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, перебои начались около 16.00 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Facebook зафиксировано в США, Франции, Польше, Бельгии и Великобритании.

По данным Downdetector, 69% пользователей жалуются на проблемы с новостной лентой, 15% - на полное отключение соцсети, 14% - на проблемы с авторизацией/

Facebook - одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом.

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