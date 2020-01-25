Boeing 777X начал первый испытательный полет

25 января 2020 23:16 (UTC+04:00)

Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X в субботу поднялся в воздух, он вылетел из аэропорта в окрестностях города Эверетт (штат Вашингтон). Трансляцию первого испытательного полета нового лайнера ведет на своем сайте американская компания Boeing, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В компании отметили, что через несколько часов лайнер приземлится в аэропорту в Сиэтле (штат Вашингтон). Ранее первый испытательный полет неоднократно откладывался. В последний раз это произошло в пятницу из-за слишком сильного ветра.

Как подчеркивали в компании, данный полет является "важным этапом тщательных испытаний" лайнера Boeing 777X. Он, как отмечают в Boeing, является "самым крупным и наиболее эффективным с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжным самолетом, оснащенным двумя двигателями". В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя. Изначально он планировался на осень 2019 года, а первые поставки заказчикам ожидались в 2020 году.

Испытания нового самолета пришлись на период, когда корпорация переживает серьезный кризис: в декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

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