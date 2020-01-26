Boeing 777X завершил первый испытательный полет

26 января 2020 02:55 (UTC+04:00)

Самолет Boeing 777X успешно завершил первый испытательный полет, трансляция велась на сайте компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Самолет приземлился в аэропорту в Сиэтле, испытательный полет проходил над штатом Вашингтон и длился около четырех часов.

Первый полет Boeing 777X не раз откладывался. Полет был перенесен в четверг и пятницу, ему помешали плохие погодные условия. Самолет 777X стоит в линейке дальнемагистральных, широкофюзеляжных, двухдвигательных самолетов семейства Boeing 777.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что считает корпорацию Boeing "большим разочарованием" из-за кризисной ситуации вокруг самолетов модели 737 МАХ. Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов.

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