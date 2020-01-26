Генсек ООН выразил соболезнования правительству Турции в связи с землетрясением

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования правительству Турции и родственникам погибших при землетрясении в провинции Элязыг, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, Гутерриш заявил, что глубоко опечален гибелью людей и имущества в результате землетрясения

Согласно заявлению, сделанному Генеральным секретарем ООН, Гутерриш заявил, что он был глубоко опечален гибелью людей и потерей имущества в результате землетрясения в Элязыге.

Гутерриш передал свои соболезнования турецкому правительству и родственникам погибших в результате землетрясения, и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Отметим, что в районе Сивириджа восточной турецкой провинции Элязыг в 20:55 по местному времени 24 января произошло землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погибли не менее 20 человек, пострадали около 1500 человек.

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