В ООН разочарованы ухудшением ситуации в Ливии

В ООН выражают разочарование в связи с ухудшением ситуации в Ливии после прошедшего неделю назад саммита в Берлине, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, насколько в ООН разочарованы в связи с тем, что после конференции ситуация в Ливии ухудшается, Дюжаррик сказал: "Не надо быть гением, чтобы увидеть, что мы идем в неверном направлении "на земле".

"Оружие продолжает поступать в страну, бои продолжаются, и ливийский народ страдает. Конечно, мы очень разочарованы ситуацией. Но мы будем продолжать продвигать политическое решение (кризиса)", - заявил он.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.