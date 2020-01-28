В работе Google произошел сбой

28 января 2020 00:14 (UTC+04:00)

Пользователи Google из ряда стран столкнулись с проблемами в работе поисковой системы, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала, перебои стали отмечаться в понедельник около 21.17 мск. Технические неполадки в работе сервиса в основном наблюдаются в США, Германии, Франции. Небольшое количество сбоев было зафиксировано в Москве.

Отмечается, что около 83% пользователей Google жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 16% - на проблемы с поиском.

Сбои также наблюдаются в почтовом сервисе Google - Gmail - в тех же странах. Около 48% пользователей жалуются на проблемы со входом в учетную запись, 25% пользователей отмечают проблемы с получением сообщений, еще 25% - отмечают технические неполадки с веб-сайтом.

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