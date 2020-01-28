Компания Apple разрабатывает компьютер iMac из стекла

Компания Apple подала документы на оформление патента на компьютер iMac, изготовленный из стекла. Как сообщил в понедельник интернет-портал The Verge, речь идет о компьютере, где и экран, и клавиатура интегрированы в единый слегка изогнутый по форме стеклянный блок, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в документах на оформление патента, поданных в мае прошлого года, содержится описание того, как клавиатура и дисплей могут быть представлены в виде складывающейся панели, а в стойке, размещенной за дисплеем, будут размещаться порты для подключения периферийного оборудования.

The Verge назвал такую конструкцию "радикальной", в частности, потому, что компания никогда ранее не использовала столь широко стеклянные панели и не пыталась объединить в один блок дисплей и клавиатуру. Однако, отметил The Verge, учитывая то, что iMac практически не менялся внешне на протяжении последнего десятилетия, а также прогресс, достигнутый в процессе изготовления стеклянных панелей, "не вызывает удивления то, что разработчики в Apple рассматривают возможность отойти от прежних канонов".

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