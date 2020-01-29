У франшизы "Трансформеры" появится два новых фильма

29 января 2020 00:51 (UTC+04:00)

Paramount ведет работу над сценариями сразу двух фильмов франшизы "Трансформеры". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Variety.

Один из них пишет Джеймс Вандербилт ("Загадочное убийство", "Я иду искать"). Над другим работает Джоби Харольд ("Меч короля Артура", "Армия мертвецов", Джон Уик: Парабеллум").

Эти ленты представят возможность разного развития сюжетных линий внутри одной франшизы. Пока не сообщается, кто будет режиссером этих картин.

"Трансформеры" собрали в мировом прокате более 4 миллиардов долларов после запуска в 2007 году. Первый фильм режиссер Майкл Бэй снял по мотивам серии игрушек компании Hasbro и одноименного мультсериала.

Одну из главных ролей, Сэма Уитвики, в первых трех фильмах сыграл американский актер Шайа Лабаф.

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