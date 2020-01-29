Предсказано катастрофическое столкновение спутников

Специалисты службы слежения за космическим мусором LeoLabs предупредили о возможном скором столкновении двух выведенных из строя спутников: инфракрасной орбитальной обсерватории IRAS и аппарата GGSE-4. Это может повлечь за собой катастрофические последствия для других спутников. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru" сообщает издание Science Alert.

Ожидается, что спутники пройдут на расстоянии 15-30 метров на высоте 900 километров. Сближение состоится 29 января в 23:39 по всемирному координированному времени (UTC). Поскольку оба аппарата не функционируют, их нельзя заставить выполнить маневры уклонения. Вероятность столкновения составляет один к ста.

По словам специалистов, это одно из самых опасных сближений за последние годы. К маневрам уклонения обычно прибегают даже в том случае, если аппараты сближаются на 60 километров. Масса IRAS достигает около тонны, а GGSE-4 — около 85 килограммов. Однако тревогу вызывает то, что GGSE-4 обладает гравитационным стабилизатором длиной 18 метров, который может зацепить космический телескоп.

Аппараты будут проходить мимо друг друга с относительной скоростью 14,7 километра в секунду. В случае столкновения GGSE-4 будет полностью уничтожен, в результате чего возникнет облако мусора, который представляет опасность для работающих аппаратов.

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