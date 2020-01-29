Пользователи в некоторых странах мира сообщают о неполадках в работе Facebook

29 января 2020 05:07 (UTC+04:00)

Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются во вторник вечером в ряде стран Западного полушария. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 02:54. Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются в США, Мексике, Колумбии и Бразилии.

Около 38% пользователей Facebook, сообщивших о проблемах, испытывает затруднения с просмотром ленты, еще 35% жалуются на полное отключение социальной сети, а 26% не могут зайти в свою учетную запись.

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