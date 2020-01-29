Фанаты "Манчестер Юнайтед" напали на дом вице-президента клуба

Болельщики английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" совершили нападение на дом исполнительного вице-президента команды Эда Вудворда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает вещательная корпорация Би-би-си.

По информации источника, около 20 человек прибыли к дому Вудворда, расположенному в графстве Чешир. Болельщики хотели лично поговорить с функционером, которого многие из поклонников клуба считают главной причиной проблем команды в текущем сезоне. Вудворда дома не оказалось, поэтому фанаты зажгли файер и бросили его во двор. Портал Goal.com опубликовал видео инцидента на своей официальной странице в Twitter.

Клуб уже отреагировал на случившееся. "Фанаты, выражающие свое мнение, это одно, но ущерб имуществу и намерение поставить под угрозу жизнь - совсем другое, здесь нельзя найти оправданий. Мы знаем, что футбольный мир объединится с нами. Работа с полицией Манчестера уже начата, виновники получат уголовное наказание и пожизненный запрет на посещение стадиона", - сказано в сообщении.

Вудворд занимает свой пост с 2013 года. За это время "Манчестер Юнайтед" по разу выигрывал трофеи Кубка Англии, Кубка английской лиги и Лиги Европы, а также дважды завоевал Суперкубок Англии. В текущем сезоне команда идет на пятом месте с 34 баллами в турнирной таблице и отстает от зоны Лиги чемпионов на шесть очков, а от лидирующего "Ливерпуля" - на 33.

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