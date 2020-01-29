На церемонии вручения премии "Оскар" почтят память Коби Брайанта

Американская академия киноискусств на церемонии вручения премии "Оскар" 9 февраля почтит память погибшего в авиакатастрофе чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник журнал The Hollywood Reporter.

По словам его источников, представители академии уже приняли такое решение. Пока не уточняется, в какой именно форме это будет сделано - покажут ли, к примеру, рассказывающий о спортсмене ролик или продемонстрируют отрывки из короткометражного анимационного фильма "Дорогой баскетбол". В 2018 году Брайант получил "Оскар" за работу над ним.

Частный вертолет с Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил. Погибла 13-летняя дочь спортсмена, а также еще семь человек.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.