Билет на бой Нурмагомедов - Фергюсон будет стоить больше 11-ти тысяч долларов

30 января 2020 04:57 (UTC+04:00)

Цена самого дорогого билета на бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном составит почти , передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена самого дешевого билета составит $99 для членов клуба UFC. Самый дорогой билет обойдется зрителям в $11 157.

Поединок пройдет в Бруклине (США) 18 апреля в рамках турнира UFC 249.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. В активе Фергюсона 25 побед и три поражения.

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