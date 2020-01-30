Билет на бой Нурмагомедов - Фергюсон будет стоить больше 11-ти тысяч долларов

Цена самого дорогого билета на бой между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном составит почти , передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена самого дешевого билета составит $99 для членов клуба UFC. Самый дорогой билет обойдется зрителям в $11 157.

Поединок пройдет в Бруклине (США) 18 апреля в рамках турнира UFC 249.

На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения. В активе Фергюсона 25 побед и три поражения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.