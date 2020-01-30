NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

30 января 2020 07:58 (UTC+04:00)

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Три из этих военных машин — российские, остальные две — американские. Автор статьи составил список из атомных субмарин, которые уже состоят на вооружении ВМФ России и ВМС США или вскоре будут введены в эксплуатацию. Подчеркивается, что более старые образцы вроде советских подлодок проекта 941 "Акула" не рассматриваются, поскольку большинство из них уже списаны.

В рейтинге оказались подлодки проекта 955 "Борей", которые издание называет "самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами", а также подлодки проекта 667БДРМ "Дельфин" и субмарины проекта 885М "Ясень-М". Последние, считает автор статьи, могут подобраться к восточному побережью США на 2 тысячи километров и с этого расстояния поражать цели вплоть до Великих озер.

Из американских подлодок в этой подборке оказались субмарины типа "Огайо" и новые подлодки типа "Колумбия", строительство которых ожидается в следующем году, а поступление на вооружение — в 2031-м

Издание отмечает, что некоторые из вошедших в список субмарин настолько мощные, что одной из таких боевых машин было бы достаточно, чтобы "стереть в радиоактивный пепел" 288 целей размером с города.

"В самом деле, эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война", — пишет автор статьи.

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