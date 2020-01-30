ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

30 января 2020 23:59 (UTC+04:00)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По последней информации, по всеми миру заболело уже 7834 человек. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 – в 18 странах мира, 8 случаев передачи вируса от человек к человеку. В тяжелом состоянии находится 1370 человек и 170 человек скончались. Еще у 12 тысяч 167 человек выявлено подозрение на заболевание.

Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. Организация также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV, а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".

При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Во Франции подтвердился шестой случай заражения коронавирусом
Европа 30 января 23:15
Air France приостановила полеты в Китай из-за коронавируса
Европа 30 января 22:29
В США короновирус впервые передался от человека к человеку
США 30 января 22:12
EgyptAir приостановит полеты в Китай из-за коронавируса
Европа 30 января 17:39
В Казахстане было госпитализировано по подозрению на коронавирус более 50 человек
Казахстан 30 января 17:21
Туркменистанцам рекомендуют воздержаться от поездок в Китай из-за коронавируса
Туркменистан 30 января 14:11
Лента новостей
Во Франции при сходе лавины погибли два человека
Европа 00:11
Хулуси Акар принял Главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе
Турция 30 января 23:33
Во Франции подтвердился шестой случай заражения коронавирусом
Европа 30 января 23:15
В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей
Другие страны 30 января 23:01
"Сельта" объявила о переходе футболиста сборной России Федора Смолова
Спорт 30 января 22:45
Air France приостановила полеты в Китай из-за коронавируса
Европа 30 января 22:29
В США короновирус впервые передался от человека к человеку
США 30 января 22:12
Цена нефти Brent опустилась ниже $57 за баррель
Энергетика 30 января 22:01
В Иране прокомментировали новые санкции США
Иран 30 января 21:49