В ООН сообщили дату заседания с участием президента Палестины

Заседание СБ ООН с участием президента Палестины Махмуда Аббаса намечено на 11 февраля, заявил журналистам палестинский постпред при ООН Рияд Мансур, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос о том, когда ожидается заседание с участием Аббаса, он заявил: "Намечено на 11 число".

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".

Ранее Мансур заявлял, что Палестина готовит к внесению в Совет Безопасности резолюцию, осуждающую предложенную США "сделку века".

По его словам, Аббас выступит в СБ ООН, чтобы донести позицию Палестины по так называемой "сделке века".

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