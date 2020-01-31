Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp

31 января 2020 01:02 (UTC+04:00)

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что телефон самого богатого человека в мире, владельца Amazon Джеффа Безоса взломали с помощью вредоносного файла, отправленного через WhatsApp.

Он отметил, что пользователи при смене смартфонов часто оставляют резервные копии данных в облачном хранилище, которые не шифруются. Также Дуров заявил, что источником угрозы для сохранения тайны переписки могут быть бэкдоры - намеренно созданные разработчиками приложения, выявляющие изъяны в безопасности. По его словам, на подобные ухищрения разработчики могут идти под давлением правоохранительных органов. Он заявил, что их часто маскируют под неожиданно обнаруженные угрозы, и напомнил, что за минувший год в WhatsApp было найдено 12 таких сбоев.

Помимо этого, Дуров посоветовал не доверять приложениям со скрытым исходным кодом, как в WhatsApp.

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