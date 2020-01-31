Богатейший человек мира заработал 13 млрд долларов за 15 минут

31 января 2020 08:04 (UTC+04:00)

Глава Amazon Джефф Безос стал богаче на 13,2 миллиарда долларов всего лишь за 15 минут. Об этом пишет Bloomberg, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Причиной этому стал резкий скачок акций Amazon на постмаркете 30 января – на 12 процентов, до 2,1 тысячи долларов. Как пишет СМИ, рост котировок объясняется успешным квартальным отчетом компании, который "разбил вдребезги" прогнозы аналитиков. Так, согласно отчету Amazon, прибыль компании составила 87,4 миллиарда долларов, прибыль на акцию – 6,47 доллара, тогда как эксперты ожидали 4,11 доллара.

Уточняется, что теперь состояние Безоса, которому принадлежит 12 процентов Amazon, выросло до порядка 129,5 миллиарда долларов. При этом в рейтинге Bloomberg Billionaires Index эти изменения будут отражены после закрытия торгов в пятницу.

Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes. На тот момент он с показателем в 115,5 миллиарда долларов обогнал президента Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернара Арно, чье состояние оценивается в 112,9 миллиарда долларов.

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