Facebook будет бороться с дезинформацией вокруг нового коронавируса

31 января 2020 08:45 (UTC+04:00)

Компания Facebook заявила, что будет бороться с распространением ложной информации относительно нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. ВОЗ также призвала все страны бороться со слухами и недостоверной информацией вокруг возбудителя опасной болезни.

"Мы начнем удалять контент с ложными заявлениями или конспирологическими теориями, которые, по мнению глобальных или местных организаций в области здравоохранения, могут причинить вред людям, которые в них поверят", - говорится в заявлении компании, владеющей популярными социальными сетями Facebook и Instagram.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.

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