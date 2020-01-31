ВОЗ: коронавирус зафиксирован уже в 18 странах

БАКУ /Trend/ - 30 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) провел экстренное заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с коронавирусом зарегистрированным в Китае и распространившимся в других странах.

Как сообщает в пятницу Trend, представитель министерства здравоохранения КНР проинформировал участников встречи о текущей ситуации и мерах, принятых в стране. По его словам, в стране уже официально зарегистрировано 7711 фактов заражения, и 12167 случаев подозрения на инфицирование. Из официально зарегистрированных случаев 1370 - особо тяжелые, 170 - с летальным исходом. Были полностью излечены и выписаны домой 124 человека. Секретариат ВОЗ также проинформировал присутствующих о текущей ситуации в других странах. По данным организации, в 18 странах зафиксировано 82 случая инфицирования. Семеро зараженных не посещали Китай. В трех странах было зафиксировано заражение человека человеком, один пациент находится в тяжелом состоянии, летальных исходов пока не зафиксировано.

Комитет одобрил политические обязательства, взятые на себя Китаем, а также усилия этой страны в направлении изучения и контроля над эпидемией. КНР за короткое время установила и поделилась информацией о патогенезе вируса, чтобы и другие страны могли самостоятельно диагностировать, а также защищаться от него.

Комитет считает возможным предотвращение дальнейшего распространения вируса благодаря ранней диагностике, изоляции и лечению зараженных, а также отслеживанию путей распространения и, в соответствии с рисками, поощрению мер социальной изоляции. Комитет признает, что эпидемия соответствует критериям международной чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, а также считает уместным составление Временных рекомендаций.

По мнению Комитета факты доказывают, что меры по ограничению передвижения людей и торговли в период международной чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения могут быть неэффективными. Помимо этого, такие ограничения могут создать препятствия для оказания необходимой помощи и технической поддержки, а также негативно влиять на экономику стран, подвергшихся эпидемии.

Однако, в особых случаях, меры по ограничению передвижения людей могут быть эффективными некоторые время, в частности, в местах с высоким риском распространения вируса среди уязвимых групп населения и местах, где меры противодействия ему ограничены. В соответствии с Правилами Международной медицинской санитарии, страны должны информировать ВОЗ о визитах.

В случае если Гендиректор ВОЗ сочтет необходимым, в течение трех месяцев или раньше состоится повторное заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что согласно официальной информации на 31 января число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, 213 больных скончались.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.