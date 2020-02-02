ОПЕК+ соберет техкомитет для анализа ситуации с коронавирусом

2 февраля 2020 14:05 (UTC+04:00)

Страны ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов, чтобы проанализировать ситуацию с коронавирусом и ее влияние на рынок нефти, сообщил РИА Новости, как передает Trend, источник, знакомый с планами альянса.

"Заседание запланировано на вторник-среду (4-5 февраля)... Изначально его хотели провести перед министерскими встречами в марте", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что альянс продолжает обсуждать перенос на более ранний срок министерских встреч, которые сейчас назначены на 5-6 марта, но пока окончательного решения нет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что такую идею обсуждает Саудовская Аравия с членами ОПЕК+.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Saudi Airlines приостановила полеты в Гуанчжоу из-за коронавируса
Арабские страны 12:38
В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
Другие страны 09:30
Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
Китай 09:15
В КНР шесть чиновников уволили за неэффективную борьбу с коронавирусом
Китай 07:04
Багамы вводят ограничения на допуск приезжающих из Китая
Другие страны 06:34
Самолет, эвакуировавший граждан Азербайджана и Турции из Китая, приземлился в Анкаре
Турция 1 февраля 22:32
Лента новостей
Франция увеличит численность военных в регионе Сахель
Европа 14:54
В Таиланде пациентку с коронавирусом вылечили лекарствами против гриппа и СПИДа
Другие страны 14:44
Организация атомной энергии Ирана прокомментировала новые санкции США
Иран 14:24
Новая колонна турецкой военной техники пересекла границу с Сирией
Арабские страны 13:40
Завтра в Баку будет без осадков
Общество 13:33
Помпео: Вдохновлен увиденным в белорусском Парком высоких технологий
Беларусь 13:14
Южная Корея запретила въезд в страну иностранцам, побывавшим в провинции Хубэй
Другие страны 12:57
Saudi Airlines приостановила полеты в Гуанчжоу из-за коронавируса
Арабские страны 12:38
В Танзании во время давки на церковной службе погибли 20 человек
Другие страны 12:18