Итальянские ученые смогли изолировать коронавирус

2 февраля 2020 20:23 (UTC+04:00)

Ученые итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani смогли изолировать коронавирус, что в будущем должно помочь в разработке вакцины, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Изоляция вируса даёт большие возможности для его изучения, для того, чтобы лучше понять, как предотвратить его распространение", - заявил он на пресс-конференции в Риме.

По словам Сперанцы, открытие итальянских ученых будет "доступно всему международному сообществу".

Как отметил директор института Spallanzani Джузеппе Ипполито, с изоляцией коронавируса "открываются пространства для новых испытаний диагнозов и вакцин". Наличие в лабораториях идентифицированного патогена "позволят исследовать механизм заболевания для развития лечения и завершения разработки вакцины", говорят исследователи.

По данным римской газеты Il Messaggero, выделить штамм вируса удалось двум сотрудницам Spallanzani в пятницу вечером.

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