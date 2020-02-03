Брэд Питт получил премию BAFTA за роль второго плана в фильме "Однажды в… Голливуде"

3 февраля 2020 01:27 (UTC+04:00)

Американский актер Брэд Питт стал в воскресенье обладателем премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", передает Trend со ссылкой на ТАСС. Престижной награды актер был удостоен за исполнение роли вымышленного каскадера Клиффа Бута в картине "Однажды в… Голливуде" кинорежиссера Квентина Тарантино (Once Upon a Time ...in Hollywood).

Роль в фильме, в основу которого легла реальная история убийства актрисы Шэрон Тейт в 1969 году, уже принесла Питту престижную награду "Золотой глобус", премию Гильдии актеров, а также номинацию на "Оскар". "Бронзовая маска" стала первой наградой Британской академии в послужном списке голливудского актера.

На "Бронзовую маску" в этой категории также были номинированы Аль Пачино ("Ирландец"), Джо Пеши ("Ирландец"), Том Хэнкс ("Замечательный день по соседству).

В номинации "Лучшая женская роль второго плана" награда досталась американской актрисе Лоре Дерн. "Бронзовую маску" ей принесла роль в фильме "Брачная история" (Marriage story) режиссера Ноа Баумбаха.

Актриса сыграла адвокатессу Нору, взявшуюся за болезненный бракоразводный процесс молодой пары. Игра Дерн в семейной драме была также отмечена Голливудской ассоциацией иностранной прессы, за что актриса была удостоена премии "Золотой глобус" и номинирована на "Оскар". Примечательно, что "Золотой глобус" стал уже пятым по счету в послужном списке американки.

В этой номинации фигурировали также Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо"), Флоренс Пью ("Маленькие женщины"), Марго Робби ("Скандал") и она же за роль в фильме "Однажды в… Голливуде".

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