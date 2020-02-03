Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали лучшими актерами премии BAFTA

Американские актеры Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер признаны Британской академией кино- и телеискусства (BAFTA) лучшими актерами, сыгравшими главную роль, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Церемония награждения лауреатов премии проходит в воскресенье вечером в лондонском Королевском Альберт-холле.

45-летний Феникс выиграл в номинации "Лучшая мужская роль" за роль Джокера в одноименном фильме режиссера Тодда Филлипса.

Рене Зеллвегер получила приз, как лучшая актриса, исполнив роль голливудской певицы и актрисы Джуди Гарленд в фильме "Джуди".

BAFTA - независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства. Академия была образована 16 апреля 1947 года под руководством британского кинорежиссера и сценариста Дэвида Лина и называлась Британской академией кино.

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