Слепой поляк вновь обрел зрение после ДТП

3 февраля 2020 07:48 (UTC+04:00)

В Польше слепого мужчину сбила машина, после чего он снова начал видеть. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает местный телеканал Polsat News.

Януш Горай, как утверждается, ослеп 20 лет назад, когда в результате аллергической реакции у него начались проблемы с сетчаткой правого глаза, а левый глаз различал только формы и свет.

После ДТП его доставили в больницу, чтобы залечить перелом бедра, он провел там две недели, а когда выписался, обнаружил, что видит обоими глазами. Более того, его зрение стало практически идеальным.

Врачи не могут объяснить, каким образом произошло излечение, так как мужчина отказался принимать участие в исследованиях. Однако сам Горай склонен полагать, что зрение вернулось в результате двух ударов головой – сначала о капот автомобиля, а затем об асфальт.

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