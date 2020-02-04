Конституционный суд Малави аннулировал результаты президентских выборов

Конституционный суд Малави отменил результаты состоявшихся в мае 2019 года президентских выборов, на которых, согласно заключению избирательной комиссии, победил нынешний глава государства Питер Артур Мутарика. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP).

"Мы считаем, что Питер Мутарика не был должным образом избран 21 мая 2019 года. Следовательно, мы аннулируем результаты президентских выборов", - говорится в решении суда, которое изложено на 500 страницах. Конституционный суд постановил провести в течение ближайших пяти месяцев повторное голосование.

Данное решение было принято единогласно пятью судьями Конституционного суда. В качестве основания для вынесенного вердикта председатель суда Хили Потани назвал фальсификацию голосов на избирательных участках, а также тот факт, что не была проведена требуемая законом проверка протоколов с итогами голосования.

Подавшие иск в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты майских выборов оппозиционные Партия конгресса Малави и "Объединенное движение за трансформацию" приветствовали принятое решение. Судьи также восстановили в должности вице-президента страны лидера "Объединенного движения за трансформацию" Саулоса Чилиму и поручили парламенту рассмотреть возможность роспуска национальной избирательной комиссии, которую возглавляет судья Высшего апелляционного суда Джейн Ансах.

На прошедших выборах президента с небольшим перевесом голосов победил Мутарика, который занимает этот пост с 2014 года. 28 мая 2019 года он вступил в должность главы государства.

Республика в целом спокойно встретила решение об аннулировании результатов президентских выборов. В столице страны, городе Лилонгве на улицах мало людей. Тем не менее в городе развернуты дополнительные силы полиции и служб безопасности.

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