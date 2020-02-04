Глава европейского департамента МВФ уйдет в отставку в июле

4 февраля 2020 03:11 (UTC+04:00)

Глава европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пол Томсон уходит в отставку в июле текущего года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пол тесно сотрудничал со всеми 44 европейскими странами и сыграл значимую роль в предоставлении необходимых рекомендаций в области (монетарной) политики и рекомендаций многим странам, которые перешли к рыночной экономике после падения Берлинской стены", - приводятся в сообщении слова Георгиевой.

Томсон проработал в фонде 37 лет, занимал высокие посты как в Вашингтоне, так и был представителем МВФ в России. Текущий пост он занял в ноябре 2014 года.

О том, кто займёт его место, пока ничего не сообщается.

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