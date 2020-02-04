Генсек ООН призвал к прекращению военных действий в сирийской провинции Идлиб

4 февраля 2020 21:24 (UTC+04:00)

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Турцию и Сирию к прекращению военных действий против друг друга в сирийской провинции Идлиб. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в штаб-квартире ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы совершенно недвусмысленно заявляли о крайней озабоченности по поводу обострения ситуации в провинции Идлиб", - заявил он.

Гутерриш подчеркнул, что у сирийского кризиса нет военного решения. "Мы не считаем, что есть возможность военного решения конфликта в Сирии. Раз за разом мы заявляли, что решение может быть только политическим. Сейчас особую озабоченность вызывает то, что турецкая и сирийская армия стоят лицом к лицу и это вызывает крайнюю озабоченность", - указал генсек ООН.

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