В ВОЗ оценили затраты на борьбу с коронавирусом

Всемирной организации здравоохранения потребуется 61,5 миллиона долларов для борьбы с распространением вспышки нового коронавируса 2019-nCov в ближайшие 3 месяца. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявили во вторник на 146-й сессии заседания исполнительного комитета ВОЗ в Женеве.

В частности, по подсчетам ВОЗ, на быстрое установление международной координации операций по борьбе с распространением вируса потребуется 12 миллионов долларов, на оценку готовности стран к эпидемии и их оперативного вмешательства понадобится 45 миллионов. Еще 4,5 миллиона потребуется на исследования и инновации.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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