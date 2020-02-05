Гутерреш призвал США урегулировать ситуацию с визами для дипломатов

5 февраля 2020 00:51 (UTC+04:00)

Проблема выдачи американских виз дипломатам различных стран, намеревающимся принять участие в работе ООН в Нью-Йорке, должна быть разрешена. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил на пресс-конференции генсек ООН Антониу Гутерреш.

По его словам, чрезвычайно важно, чтобы установилась "нормальная ситуация в вопросе выдачи виз".

"Бывают, ситуации, когда могут быть оправдания для каких-либо ограничений из соображений национальной безопасности. Но то, что мы видим, должно быть нормализовано - нам нужны нормальные условия для функционирования ООН, что означает, что визы должны выдаваться на регулярной основе", - сказал Гутерреш.

В сентябре США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский тогда в этой связи предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.

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