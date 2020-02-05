В Кении умер слон с самыми крупными бивнями

Знаменитый слон Тим скончался в возрасте 50 лет на юго-востоке Кении, сообщает Служба охраны дикой природы Кении (KWS), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Слон Тим был одним из последних слонов в Африке с крупными бивнями из обитающих на юге Кении.

По данным службы, слон, живший в национальном парке Амбосели, скончался во вторник рано утром.

"Тело находится на пути к Национальному музею Кении в Найроби, где таксидермист подготовит его к сохранению в образовательных и выставочных целях", - сообщается в пресс-релизе главы Службы охраны дикой природы Пола Удото.

По данным портала Nairobi News, смерть известного слона, каждый бивень которого весил 45,4 килограмма, наступила по естественным причинам.

Крупные бивни слона Тима сделали его желанной мишенью для браконьеров. В 2016 году слон был ранен. Как следует из пресс-релиза, он получил удар по голове большим камнем, а его ухо проткнули копьем, острие которого попало в плечо.

Как сообщает портал, в 2018 году слон застрял в трясине, откуда его пытались достать в течение нескольких часов.

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