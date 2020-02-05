Студия Disney назвала даты премьеры сериалов Marvel

5 февраля 2020 23:33 (UTC+04:00)

Студия Disney анонсировала премьеры сериалов "Сокол и Зимний солдат" и "ВандаВижн". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Verge.

Как сообщил глава Disney Боб Айгер, "Сокол и Зимний солдат" выйдет в августе 2020 года, а "ВандаВижн" — в декабре. Про "Локи" он не уточнил, но ожидается, что его покажут в 2021 году.
"Сокол и Зимний солдат" — первый большой сериал на платформе Disney+, и поклонники его очень ждут.

Во время трансляции Супербоула — финального матча Национальной футбольной лиги — зрителям показали объединенный тизер трех шоу ("Сокол и Зимний солдат", "ВандаВижн" и "Локи"). Их сюжетные подробности пока не разглашаются.

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