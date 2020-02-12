СБ ООН 12 февраля проголосует по резолюции в поддержку перемирия в Ливии

Совет Безопасности ООН в среду проведет голосование по предложенному Великобританией проекту резолюции в поддержку решений берлинской конференции по Ливии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник дипломатический источник во всемирной организации.

"Подтверждаю, что голосование состоится завтра", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Переговоры по содержанию резолюции ведутся уже несколько недель, в частности, свое несогласие с деталями документа выражал постпред России при ООН Василий Небензя.

19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию в Ливии на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад. Стороны конфликта также согласились на создание специальной комиссии для мониторинга перемирия.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.