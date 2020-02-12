Генсек НАТО примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в баварской столице 14-16 февраля.

Об этом говорится в заявлении североатлантического альянса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В рамках работы конференции 14 и 15 февраля генеральный секретарь и его заместитель Мирча Джоанэ проведут двусторонние встречи с рядом официальных лиц", - указывается в сообщении.