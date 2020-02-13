Самый богатый человек в мире Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за 165 миллионов долларов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Безос купил его у медиамагната Девида Геффена. Это рекордная сделка для района Лос-Анджелеса. По данным источников, агенты по недвижимости не участвовали в сделке.

Особняк под названием Warner Estate располагается на девяти акрах. Его спроектировали в 1930-х годах для президента Warner Bros Джека Уорнера. Тут есть широкие террасы, размашистые сады, несколько гостевых домиков, теннисный корт и поле для гольфа.

"Я бы сказал, это один из самых красивых особняков в мире, не говоря уж о Лос-Анджелесе", - сказал местный агент Курт Раппапорт.

Ранее в этом году Безос купил три квартиры в Нью-Йорке за 80 миллионов долларов.