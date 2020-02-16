Генсек ООН призвал мировое сообщество совместно решать проблемы изменения климата

Борьба с последствиями, вызванными изменением климата является обязанностью всего мирового сообщества. Такое мнение, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, выразил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Исламабаде на конференции, посвященной изменению климата.

"Пакистан не единственная страна, пострадавшая от негативных последствий, вызванных изменением климата, - сказал Гутерриш. - Ни одна страна на Земле не защищена от последствий, вызванных изменением климата". "Необходимо объединить усилия разных стран для создания импульса, направленного на борьбу с изменением климата", - заявил Гутерриш. "Я уверен, что мы должны бороться с изменением климата через единство, только так мы добьемся изменений", - подчеркнул он.

Водные ресурсы не должны использоваться в качестве инструмента конфликта. "Вода должна стать инструментом достижения мира, а не инструментом конфликта", - заявил генсек, говоря о договоре о водах Инда, заключенном между Индией и Пакистаном в 1960 году. "Я бы попросил обе страны наладить прозрачное взаимодействие в отношении водных ресурсов", - добавил он. "Если какая-либо страна считает, что может решить конфликт, создавая проблемы другим, то в конце концов пострадают все", - рассказал генсек.

Генеральный секретарь ООН находится в Пакистан с четырехдневным визитом. В рамках своей поездки в Исламабад Гутерриш примет в международной конференции, посвященной афганским беженцам "40 лет присутствия афганских беженцев в Пакистане: новое партнерство для солидарности", которая пройдет в Исламабаде 16 и 17 февраля.