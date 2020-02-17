В ВОЗ озвучили группы риска при коронавирусе

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в понедельник объявил, что более 80% заразившихся новым типом коронавирусом сумеют поправиться, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в группе риска остаются пожилые люди, при этом дети практически не болеют COVID19.

"Новый коронавирус не такой смертельный, какими были атипичная пневмония и ближневосточный респираторный синдром. Свыше 80% пациентов с легкой формой COVID19 выздоровеют. У порядка 14% случаев вирус приводит к развитию серьезных заболеваний, в том числе пневмонии и отдышке. И у 5% больных наблюдаются критические формы заболевания, в том числе отказ дыхательных путей, септический шок и отказ множества органов", – заявил гендиректор ВОЗ.

Гебрейесус пояснил, что количество зараженных новым типом коронавируса за пределами КНР к настоящему моменту составляет 694 человека, трое граждан скончались.

До этого в ВОЗ сообщали, за пределами Китая в 25 странах обнаружили 683 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.

"По данным на 6:00 Женевы (08:00 по Москве – ред.) Китай сообщил о 70 635 случаях заражения COVID19, включая 1772 скончавшихся. За последние 24 часа Китая сообщил о 2051 клинически и лабораторно подтвержденных новых случаях заражения. За пределами Китая ВОЗ получила сообщения о 694 случаях СOVID19 в 25 странах мира и трех погибших",– заявил гендиректор ВОЗ в понедельник.

Он добавил, что с учетом новой информации из Китая становится более понятным то, в каком направлении будет развиваться вспышка вируса.

"Данные также говорят о снижении количества новых случаев COVID19. Но этот тренд надо интерпретировать с большой осторожностью, он может измениться. Пока слишком рано говорить о том, что это снижение продолжится. Пока рассматриваются все сценарии", – подчеркнул Гебрейесус.

Власти Китая в конце 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты сумели установить возбудитель болезни – это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – СOVID-2019.